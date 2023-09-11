В Таганроге на рабочей неделе ожидается теплая и солнечная погода

Жителей Таганрога на рабочей неделе ждет теплая и солнечная погода Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге почти всю рабочую неделю горожан будет радовать теплая и солнечная погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В понедельник и вторник погода в приморском городе будет ясной. Днем воздух прогреется до +21 градуса. К вечеру столбики термометров опустятся до +17 градусов, и в городе станет прохладнее. Порывы ветра достигнут 3-5 метров в секунду.

В среду, 13 сентября, в городе погода будет аналогичной. Днем температура воздуха составит также +21 градус. А к вечеру столбики термометров опустятся до +14 градусов.

В четверг в Таганроге синоптики прогнозируют облачную погоду. Днём воздух прогреется до +22, а вечером будет прохладнее до +14 градусов. В городе ожидается слабый ветер до трёх метров в секунду.

Рабочая неделя закончится дождем во второй половине дня. Синоптики сообщают, что осадки выпадут до восьми миллиметров.

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