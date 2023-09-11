Прокуратура проконтролирует расследование нападения подростка на школу под Ростовом

Утром 11 сентября 15-летний подросток в маске ворвался в школу с ножом Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области прокуратура взяла на контроль расследование дела о 15-летнем школьнике, ворвавшимся в школу с ножом. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

- Следственным органом по факту противоправных действий подростка в школе хутора Красный Десант Неклиновского района возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что утром 11 сентября 15-летний подросток в маске ворвался в школу с ножом. Когда вахтер на входе попыталась остановить школьника, тот выхватил из рюкзака нож и начал угрожать. Он успел ранить четверых человек.

— У двоих пострадавших порезы. Больше всего досталось пенсионеру. У него проникающие ранения груди, — рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону».

Сейчас пенсионер находится в реанимации. Врачи следят за его состоянием.

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