В Ростовской области вырос уровень солености Азовского моря

Азовское море в Ростовской области стало более соленым, а число креветок увеличилось Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области уровень солености воды в Азовском море стал выше. Об этом сообщили сотрудники Азово-черноморского филиала ВНИРО.

Согласно исследованиям, специалисты установили рекордный уровень солености ближайших районов Черного моря. Ученые предположили, что такие условия создадут возможность для размножения креветок и других обитателей.

- Запас черноморских креветок в Азовском море превысил тысячу тонн. Это позволило установить в 2023 году рекордный уровень рекомендованного вылова – 327 тонн, - сообщили специалисты.

Отметим, что в текущем году при ловле рыбы и креветок можно использовать каравки и подъемны ловушки. На середину августа уже добыто больше 200 тонн черноморских креветок. При благоприятных погодных условиях ожидается, что объем вылова креветок в 2023 году могут достигнуть 300 тонн.

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