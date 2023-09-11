На выборах в Заксобрание Ростовской области проиграл известный политик

Наибольшее число голосов собрала партия "Единая Россия" Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области на выборах в Заксобрание проиграл известный политик. Соответствующая информация появилась на сайте ЦИК РФ.

Согласно подсчетам голосов, партия депутата Законодательного собрания V-VI созыва Сергея Косинова «Справдливая Россия - за правду» набрала 4,81% голосов.

Отметим, что победу на выборах одержала партия «Единая Россия» - 68,28% голосов. Еще 11,47% избирателей отдали свое предпочтение КПРФ. За партию ЛДПР проголосовали 6,92%, а за «Коммунистов России» еще 3,27%. Партия «Новые люди» собрала всего 3,79%.

Напомним, что выборы в Ростовской области проходили с 8 по 10 сентября.

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