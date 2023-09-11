Подрядчик сорвал сроки капремонта школы №44 в Ростове

Исполнитель объяснил затянувшийся ремонт дополнительными работами. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове подрядчик сорвал сроки завершения капитального ремонта школы №44. Об этом 11 сентября сообщили в администрации города на странице в соцсетях.

Исполнитель объяснил затянувшийся ремонт дополнительными работами, которые пришлось выполнить. Подрядчику пришлось усиливать простенки, колонны и дверные проемы металлическими обоймами, а также заменять кирпичные перегородки, потерявшие несущую способность. Из-за этого потребовалось время и на корректировку проектно-сметной документации.

Школа практически готова открыть свои двери для учеников. Однако пока монтажные и отделочные работы еще идут. Помимо этого, в образовательном учреждении благоустраивают спортплощадки и устанавливают мебель в кабинетах на втором, третьем и четвертом этажах.

Закончить ремонт полностью обещают к концу сентября. До тех пор ученики будут посещать занятия в школах №18, №111 и №119. Ребят отвезут на уроки и обратно на автобусах бесплатно.

- В отношении подрядной организации начата претензионная работа за срыв сроков, - отметили в администрации.

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