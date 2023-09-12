Площадь пожара составила 600 квадратных метров территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге произошел крупный пожар на обувной фабрике. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло в ночь на 12 сентября на улице Октябрьской, 16.

По предварительной информации, здание фабрики начало полыхать около 3:30. Очевидцы почувствовав запах гари, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил порядка 600 квадратных метров территории. Полностью потушить возгорание удалось за час. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 20 спецмашин и 15 спасателей.

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