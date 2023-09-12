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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:55

В Сальском районе проводится реконструкция водовода

В Сальске подрядчики проводят реконструкцию водовода протяженностью 3,6 км
Лейла МИРИШОВА
Сейчас на объекте активно ведутся работы. Фото: правительство Ростовской области

Сейчас на объекте активно ведутся работы. Фото: правительство Ростовской области

В Сальске проводят реконструкцию водовода. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Подрядчики занимаются ремонтными работами на водоводе от хутора Бровки до улицы Кавказской. Протяженность объекта составляет 3,6 километров.

- В результате реализации проекта удастся обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением 972 участка для многодетных семьей по ул. Аэродромной, уточнили в правительстве.

Работы на объекте начались ещё в начале лета. Сегодня подрядчики выполнили шесть проколов методом горизонтально-направленного бурения. Также ведутся строительно-монтажные работы. Завершить объект планируют к октябрю 2025 года. На его реализацию из областного бюджета выделены более 650 млн рублей.

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