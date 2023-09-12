В Ростовской области задержали юриста-мошенника

Подозреваемого задержали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Семикаракорске полиция задержала юриста-мошенника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, местная жительница обратилась к специалисту за помощью. Женщина заключила с юристом письменный договор. После чего, тот попросил перевести на его счет деньги за услуги – 383 тысячи рублей. Однако, юридическую помощь она так и не получила. После чего, он перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию. Позже мужчину задержали. Выяснилось, что все деньги он потратил на свои нужды.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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