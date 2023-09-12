К школе мгновенно стянулись силовики, детей выводили к родителей за руку и по одному. Фото: Дмитрий Кутепов

Нападение подростка с ножом на троих человек в Ростовской области 11 сентября потрясло весь регион и напугало родителей по всей стране. 15-летний ученик девятого класса пришел в собственную школу и начал колоть ножом попавшихся ему под руку взрослых людей. В результате пенсионер, который отразил его нападение, оказался в больнице, а сам школьник — задержан. Рассказываем подробно, что известно о произошедшем к этому часу.

Как подросток напал с ножом на троих человек в школе Ростовской области

По словам очевидцев, ЧП произошло утром в понедельник, 11 сентября, еще до начала занятий в первой смене школы хутора Красный Десант в Неклиновском районе. 15-летний ученик одного из девятых классов этой школы пытался войти в здание в маске, но вахтер потребовала маску снять, тогда школьник достал нож.

Защищать вахтершу бросился 63-летний Василий Эдуардович, который привел внучку-первоклашку на занятия, а с ним и другие родители. Пока мужчина отнимал нож, подросток успел изрезать ему руки и несколько раз воткнуть лезвие в спину.

Также от ножа школьника пострадали учитель и вахтер.

Калитку школы сразу закрыли и не пускали посторонних. Фото: Дмитрий Кутепов

Что случилось с пострадавшими от нападения подростка с ножом в Ростовской области

Когда нападавшего, наконец, скрутили, его передали прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов, а пострадавшего отправили в больницу. Мужчина перенес операцию. Сотрудники школы получили медпомощь на месте и от госпитализации отказались.

Где были дети во время нападения подростка с ножом в школе Ростовской области

Во время нападения подростка с ножом уроки еще не начались, и многие дети еще не пришли в школу. Другие уже готовились к занятиям в классах.

Так, по словам мамы одной из младшеклассниц, она вышла в коридор и увидела момент нападения, о чем сообщила учителю. Ее учитель вышла в коридор узнать в чем дело и была ранена подростком, а после спешно заперлась с детьми в классе, чтобы избежать случайных жертв.

Причины нападения подростка с ножом на людей в школе под Ростовом

Известно, что школьник, который сегодня напал на людей с ножом, находился на хорошем счету. Участвовал во внешкольных мероприятиях и хорошо учился. По одной из версий, приступ агрессии могло спровоцировать тяжелое заболевание у подростка.

Кроме того, есть и версия, которая допускает, что подросток шел «серьезно поговорить» с учителем, который поставил ему «тройку» в первую неделю учебы.

На входе в школу вахтер потребовала школьника снять маску, а тот достал нож. Фото: Дмитрий Кутепов

Что будет подростку, напавшему с ножом на троих людей в школе в Ростовской области

Девятиклассник был задержан. Как сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону», весь день со школьником работали оперативники. У подростка изымают телефон, компьютер — их содержимое предстоит изучить криминалистам. Также медики изучат пробы анализы крови подростка, чтобы выяснить, употребляли ли ученик алкоголь или наркотики.

По факту случившегося донской следком возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП и мотивы подозреваемого.

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