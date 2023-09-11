Напавшего на школу под Ростовом подростка проверят на алкоголь и наркотики

Эксперты проверят, употреблял ли подросток алкоголь или наркотики Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Неклиновском районе, в одной из хуторских школ 11 сентября произошло ЧП. Ученик девятого класса, 15-летний Николай (имя изменено – прим. ред.) пришел на уроки в маске с кухонным ножом и начал угрожать вахтеру. А когда подростка попытались остановить учителя и родители других детей, он ранил троих человек.

Один из пострадавших доставлен в больницу. Николая задержали - сейчас правоохранители узнают мотивы подозреваемого и другие обстоятельства ЧП.

РАНИЛ ТРОИХ

Напомним, школьника пытались обезвредить несколько человек: вахтер, другие учителя и дедушка другой ученицы-первоклассницы. Последний смог отнять у Николая нож, но во время борьбы получил серьезные травмы. Подросток успел три раз ударить мужчину.

Пострадавшего госпитализировали - у пациента диагностировали проникающие ранения спины, его прооперировали. Еще у двух человек - порезы, но от госпитализации они отказались.

ЧП случилось утром 11 сентября. Фото: Дмитрий Кутепов

Подростка задержал во дворе племянник дедушки первоклассницы, дядя девочки.

- Сначала, думали, что это взрослый мужчина. Маску сняли — а это школьник. Его трясло, он что-то бормотал. Потом уже подъехали полицейские - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» Александр.

ПРОВЕРЯТ СОДЕРЖИМОЕ ТЕЛЕФОНА И КОМПЬЮТЕРА

Как сообщил источник издания, с утра со школьником работают оперативники. У подростка будут изъяты гаджеты: телефон и ноутбук. Содержимое тщательно изучат криминалисты. Также Николаю предстоит сдать кровь. Медики проверят, употребляли ли ученик алкоголь или наркотики.

Сейчас правоохранители проверяют несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, подросток направлялся в школу с ножом, чтобы на напасть на учителя. По предварительным данным, в первую же неделю обучения педагог мог поставить ему «тройку». Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП и мотивы подозреваемого.

После происшествия школу взяли под охрану. Фото: Дмитрий Кутепов

Ранее появилась информация о том, что в школе могла не работать тревожная кнопка. По данным источника, проверка показала, что устройство было действующим. В региональном министерстве образования ранее прокомментировали, что вахтер вызвал помощь, позвонив на номер 112.

Напомним, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он - настоящий герой!»: как дедушка первоклассницы обезоружил подростка, напавшего на школу под Ростовом

Врачи оперируют дедушку ученицы, защитившего школу под Ростовом от подростка с ножом (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Одни защищали учеников, другие отбирали нож: Хронология нападения подростка с ножом на школу в Ростовской области

Очевидцы рассказали, как подросток напал с ножом на школу под Ростовом (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Был тихим и безобидным: что известно о подростке, напавшем на школу в Ростовской области

15-летний ученик ранил четверых человек в школе под Ростовом (подробнее)