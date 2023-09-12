В Ростове 10-летний велосипедист пострадал в ДТП с внедорожником и легковушкой

Авария произошла вечером в донской столице. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
В Ростове-на-Дону 10-летний велосипедист пострадал в ДТП с двумя автомобилями. Об этом утром 12 сентября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.
Несчастный случай произошел около 18:45 вечера 11 сентября. Предварительно, 39-летний водитель внедорожника Jeep Wrangler сбил ребенка на велосипеде, а потом из-за резкого торможения врезался в легковушку Lada Granta.
- В результате пострадал только юный велосипедист, мальчик был госпитализирован. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.
Донских водителей просят быть очень осторожными, следует придерживаться правил дорожного движения. Велосипедистам нужно спешиваться перед проезжей частью.
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