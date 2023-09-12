В Ростове на Центральном рынке 11 сентября выстроилась огромная очередь на автобусы

Очередь растянулась на всю улицу. Фото: КП - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону горожане выстроились в многометровую очередь на Центральном рынке. Инцидент произошел вечером 11 сентября. Очевидцы опубликовали кадры в городские группы в социальной сети.

-Сегодня вечером на Центральном рынке по традиции выстроилась гигантская очередь на автобусы, – написали горожане.

Многие ростовчане после рабочего дня отправились на остановку. Из-за большого потока людей образовалась огромная очередь, которая выстроилась зигзагом. На кадрах видно, как десятки горожан ждут свои автобусы. Так продолжалось несколько часов.

Отметим, что такая ситуация на Центральном рынке происходит не первый раз.

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