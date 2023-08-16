В Ростове вечером с Центрального рынка на Западный ходит лишь 71% автобусов

Пассажиры выстроились в очередь в ожидании автобуса № 16. Фото: Дмитрий Кутепов

Департамент транспорта Ростова в вечернее время проверил работу общественного транспорта, следовавшего с Центрального рынка на Западный. Там нашли ряд нарушений, сообщили в горадминистрации.

В частности, проверка была с 17.00 до 20.00. Как оказалось, на линии выходил 71% автобусов. Загружены они были на 65%. При этом в шести машинах не работали кондиционеры.

По всем выявленным нарушениям к перевозчикам применили санкции, предусмотренные контрактами — штрафы.

Отметим, что за день пассажиропоток в сторону Западного с Центрального рынка составляет около 9 тысяч человек. Всего от туда отходит 21 муниципальный и 5 межмуниципальных маршрутов в Мясниковский и неклиновский районы.

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