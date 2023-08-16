В Ростовской области с дефицитом водителей предложили бороться соцгарантиями

В 2023 году на маршруты должны выйти 200 новых автобусов, но управлять ими некому Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области ситуацию с дефицитом водителей общественного транспорта следует бороться в том числе с помощью социальных гарантий. Об этом на экспертной площадке заявил председатель Ассоциации перевозчиков региона Магомед Дарсигов.

- Сейчас обновляется подвижной состав, только в 2023 году на маршруты выйдут почти 200 новых автобусов, но управлять ими некому. Решением проблемы может стать льготная ипотека для молодых водителей. Транспортные предприятия готовы выступать поручителями. Нужно выходить с такой инициативой на федеральный уровень, - подчеркнул Магомед Дарсигов.

С озвученной инициативой, а также другими предложениями по улучшению работы в сфере транспортного обслуживания ознакомился губернатор Василий Голубев.

- Города и другие населенные пункты области будут постоянно меняться. Мы сейчас видим, как идет их развитие, и транспорт должен успевать за этими изменениями. Реакция на них должна быть быстрой. Главное при этом - обеспечивать качество обслуживания пассажиров, - сказал Василий Голубев.

Напомним, ранее сообщалось, что Ростовская область получит 158 новых автобусов, 40 электробусов и 14 зарядных станций. Кроме того, в Таганроге сейчас завершают обновление трамвайной инфраструктуры, такую же работу начали и в Ростове-на-Дону. Параллельно развивается водное сообщение, растет пассажиропоток на городской электричке.

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