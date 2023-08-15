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НовостиОбщество15 августа 2023 10:30

158 новых автобусов приобрели для городов и сельских районов Ростовской области

Между Ростовом, Таганрогом и Волгодонском планируют распределить 40 электробусов
Ангелина СКИБА
Новые автобусы закупили для Ростова, Новочеркасска и 15 территорий региона

Новые автобусы закупили для Ростова, Новочеркасска и 15 территорий региона

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области для двух городов и более чем десятка сельских районов закупили 158 новых автобусов. Об этом в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.

- Модернизируем городской трамвай: сначала в Таганроге, теперь в Ростове. Закупаем 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним. Половина из этой партии пойдет в донскую столицу, еще по 10 электромашин получат Таганрог и Волгодонск. Для Ростова, Новочеркасска и 15 сельских районов приобрели 158 новых автобусов, - написал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что сейчас у региона немало задач по улучшению транспортной сферы.

- Для нормализации работы эксперты предложили ряд шагов. Будем рассматривать их. Обновление подвижного состава продолжим, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, ранее стало известно, что на экспертной площадке в Ростове предложили опубликовать данные 13 тысяч таксистов Ростовской области.

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