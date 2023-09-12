В Ростове-на-Дону сошли с рельсов несколько грузовых вагонов, собралась пробка

Авария произошла в районе улицы Таганрогской и переулка Нефтяного Фото: Никита ПОЛЬКО

12 сентября в Ростове-на-Дону, в районе одного из ж/д переездов, сошли с рельсов несколько грузовых вагонов. После этого проезд для транспорта оказался заблокирован, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам ростовчан, авария произошла в районе улицы Таганрогской и переулка Нефтяного. Водителям рекомендуют искать объездные пути.

Судя по «Яндекс. Картам», сейчас в районе места происшествия собралась внушительная пробка, машины также стоят на смежных улицах.

Так, заторы растянулись на Таганрогской и от Северного обхода в сторону Малиновского, это около 4,6 км. Протяженность пробки на Малиновского - 2,32 км. К слову, от Стачки до Доватора на Малиновского произошло еще два автомобильных ДТП, поэтому проезд по улице сейчас осложнен. Переулок Нефтяной перекрыт.

Добавим, официальных комментариев по ситуации от МЧС, ГИБДД и других ведомств пока не поступало. Ситуация уточняется.

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