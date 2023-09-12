В Ростове спасатели помогли рыбаку, перевернувшемуся на лодке у Зеленого острова

Прибыв на место, спасатели не увидели рыбака - только лодку на воде.

В Ростове-на-Дону спасателям пришлось помогать рыбаку, который перевернулся на лодке у Зеленого острова, вечером в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает служба спасения на воде.

Спасателям Ростовского подразделения поступило сообщение о том, что между Зеленым островом и левым берегом реки Дон перевернулась резиновая лодка. Но, прибыв на место ЧП, специалисты, никого не нашли.

Оказалось, что 54-летний ростовчанин и до прибытия спасателей сам выплыл на левый берег реки. Когда ему предложили оказать помощь, отказался. А вот о своей лодке и пожитках переживал. Вещи из плавсредства выпали и плавали по Дону, но сам достать их мужчина не мог. Тогда спасатели отбуксировали лодку к берегу и собрали с поверхности воды выпавшее из нее имущество, все вернув хозяину.

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