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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:27

Из Ростовской области в зону СВО передали 13 тонн воды и 450 наборов выпечки

Партию припасов передали бойцам в зону специальной операции из Ростовской области
Ангелина СКИБА
Военным регулярно передают полезные грузы. Фото: сайт правительства Ростовской области

Военным регулярно передают полезные грузы. Фото: сайт правительства Ростовской области

Из Ростовской области в зону проведения СВО очередную партию припасов отправил колхоз имени Шаумяна. Бойцам передали 13 тонн воды и 450 наборов выпечки, говорится на сайте правительства региона.

- В каждый набор, кроме семи единиц выпечки, положили конфеты с ментолом. В подразделении, которое получит груз, уже больше года служат около 20 жителей Мясниковского района. Адрес отправителя напомнит им о родных местах, - прокомментировал руководитель СПК «Колхоз имени С.Г.Шаумяна» Хачатур Поркшеян.

Колхоз регулярно помогает военным. Всего с февраля 2022 года от организации было доставлено более 800 тонн различных грузов.

- Донские предприятия и организации берут шефство под подразделениями. Кроме того, жители региона плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты питания, - отметил заместитель губернатора Вадим Артемов.

Напомним, полезные грузы военным на постоянной основе также передают власти Ростовской области. Необходимое - от вещей до автомобилей, снаряжения и спецоборудования - закупают на средства областного бюджета и Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

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