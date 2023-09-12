В Цимлянске Ростовской области цену на участок под застройку снизили в два раза

Новый аукцион проведут 3 ноября 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области снизили стоимость земли на окраине Цимлянска. Участок площадью в 85,5 га теперь готовы отдать под застройку за 33,1 млн рублей. Эту информацию указали на сайте компании «Дом.РФ».

Речь идет о площадке, которая находится в районе улицы Азина, 132. Ранее там находился «Цимлянский опорный пункт по виноградарству ВНИИВИВ имени Потапенко». Рядом расположены частные дома и завод по производству винных напитков.

- Участок находится на севере Цимлянска и предназначен для среднеэтажной застройки и застройки индивидуальными жилыми домами. Ближайшее окружение - незанятые земельные участки, частный сектор, - говорится в сообщении продавца.

Напомним, торги по этому же объекту проводили в марте, но тогда покупателя найти не удалось. Заявки на новый аукцион будут принимать до 30 октября, победителя определят 3 ноября 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова-на-Дону отказались от проекта жилой застройки «Орбитальная-2»

Проект застройки «Орбитальная-2» в Ростове-на-Дону отменили (подробности)