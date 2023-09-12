Иностранец получил 9 лет колонии за сбыт наркотиков в Ростовской области

Приговор вынесли в Зерноградском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области иностранец получил 9 лет колонии строгого режима за участие в организации канала сбыта синтетических наркотиков. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- Приговор вынесли в Зерноградском городском суде по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Решение уже вступило в силу, - прокомментировали в УФСБ.

Известно, что оперативники задержали торговца в момент доставки очередной партии запрещенных веществ в Ростовскую область. Во время обыска у мужчины нашли наркотик общим весом 1659,1 грамма. Тогда же выяснилось, что привезенное «зелье» на Дону должны были распространить через закладки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове осудили двух мужчин, которых задержали в ЛНР за подготовку теракта

Двух мужчин за подготовку теракта осудили в Южном окружном военном суде (подробности)