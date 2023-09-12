Иностранец получил 9 лет колонии за сбыт наркотиков в Ростовской области

Приговор вынесли в Зерноградском городском суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области иностранец получил 9 лет колонии строгого режима за участие в организации канала сбыта синтетических наркотиков. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
- Приговор вынесли в Зерноградском городском суде по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Решение уже вступило в силу, - прокомментировали в УФСБ.
Известно, что оперативники задержали торговца в момент доставки очередной партии запрещенных веществ в Ростовскую область. Во время обыска у мужчины нашли наркотик общим весом 1659,1 грамма. Тогда же выяснилось, что привезенное «зелье» на Дону должны были распространить через закладки.
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