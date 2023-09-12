В Ростовской области признали банкротом таможенного брокера

Финансовые претензии к организации рассмотрели в Арбитражном суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области таможенного брокера из Таганрога признали банкротом за неуплату задолженности кредиторам. Информация об этом опубликована в электронной картотеке Арбитражного суда донского региона.
- Признать общество с ограниченной ответственностью банкротом. Открыть процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвердить Геннадия Прокопцева, - говорится в решении суда.
Арбитражный суд был первой инстанцией, где начали рассматривать претензии в отношении должника. Известно, что сначала заявление поступило от таганрогской инспекции ФНС в декабре 2022 года. Позже были включены финансовые требования других организаций.
В мае 2023 года судом было установлено наблюдение. Тогда же ответчик попытался оспорить претензии в 15 арбитражном апелляционном суде, но там определение первой инстанции оставили без изменения, а жалобу без удовлетворения.
После этого дело продолжили рассматривать в Арбитражном суде Ростовской области. 8 сентября было опубликовано решение о признании должника банкротом. Указано, что судебное заседание назначили на 9 октября 2023 года. Отчет по результатам конкурсного производства должны рассмотреть 5 февраля 2024 года.
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