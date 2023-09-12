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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:38

У жителя Ростова обнаружили щитовидную железу, увеличенную в разы

Пациент обратился к эндокринологу впервые
Екатерина ЖУКОВА
Щитовидная железа пациента была увеличена до 160,3 кубических сантиметра.

Щитовидная железа пациента была увеличена до 160,3 кубических сантиметра.

Фото: Оксана ЗУЙКО

У 36-летнего жителя Ростова обнаружили щитовидную железу, которая была увеличена в несколько раз. Недуг выявили, когда пациент впервые обратился к эндокринологу на приеме. Об этом сообщает пресс-служба министерства Ростовской области.

– Пациент обратился к эндокринологу с жалобами на приступы тахикардии и удушья. Для установки диагноза, его возможных осложнений и дальнейшего подбора лечения мужчина был незамедлительно направлен на госпитализацию в эндокринологическое отделение больницы, – прокомментировали специалисты.

Благодаря диагностике медики установили, что щитовидная железа у пациента увеличена до 160,3 кубического сантиметра, и у него выраженный тиреотоксикоз. По результатам обследования ростовчанину подобрали терапию и отправили на оперативное лечение.

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