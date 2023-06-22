Лечили ангину, а оказался рак: В Ростове восьмилетнему мальчику поставили страшный диагноз после жалоб на температуру

Даниэль стойко переносит серьезное и болезненное лечение. Фото: предоставлено фондом "Дарина"

Супруги из Ростова столкнулась с большой бедой – у их восьмилетнего сына обнаружили онкологию. Как говорит мама мальчика Маргарита Сафарян, Даниэль с самого рождения редко болел - даже сезонные простуды обходили его стороной. Когда сын пожаловался на плохое самочувствие, родители не переживали. Доктор поставил диагноз – «ангина». Неприятно, но не смертельно, решили мама и папа.

«НЕ ХОЧУ ВАС ПУГАТЬ, НО АНАЛИЗ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ»

- Ангину вылечили, а через неделю у сына поднялась температура до 38,5. Мы ее сбили, и она больше не подскакивала. Но кровь по совету нашего семейного врача все равно сдали. Было предположение, что у сына может быть какой-то вирус или остаточные явления после ангины, - рассказывает «КП-Ростов-на-Дону» мама школьника.

Через пару дней пришел результат.

- Не хочу вас пугать, но анализ очень плохой, - сказал врач и направил Даниэля к гематологу.

Специалисты озвучили родителям страшный диагноз - «острый лимфобластный лейкоз» - злокачественное заболевание крови и костного мозга.

«БОЛЬНО СМОТРЕТЬ, КАК РЕБЕНОК ЛЕЖИТ ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ»

- Услышать такое было очень страшно. А еще безумно больно смотреть, как твой ребенок лежит под капельницей. Даниэль провел в больнице два месяца, прошел через химиотерапию. Сейчас он дома, но лечение продолжается, - говорит Маргарита.

Сегодня мир школьника сузился до больничной палаты и дома. Из-за сниженного иммунитета жизнь Даниэля полна ограничений. Ему нельзя находиться в общественных местах из-за риска «подхватить» вирус.

- С сентября он будет учиться дистанционно. Врачи говорят, что лейкоз лечится два – два с половиной года. Даниэль стойко и мужественно все переносит. Он – большой молодец.

Для того, чтобы вновь вернуться к полноценной жизни, мальчику необходимы дорогостоящие препараты. Цена лекарств на курс – 138 тысяч рублей.

За помощью в покупке лекарств родители обратились в благотворительный фонд «Дарина». Волонтеры открыли сбор средств.

КОНКРЕТНО

Как помочь Даниэлю

Зайдите в СберОнлайн, напишите в строке поиска «Фонд ДАРИНА» и сделайте пожертвование на любую из трех появившихся вкладок. Или найдите нас фонд ИНН: 6164990238.

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