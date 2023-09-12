В Ростове во время второго пожара в Нахичевани погибла женщина и пострадал мужчина

В пожаре на 14-й Линии в Ростове погибла женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове пожарные тушат уже второе за день возгорание в Нахичевани. После пожара на 15-й линии загорелся дом на улице 14-я Линия. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- Сообщение о пожаре в частном доме поступило в 13.38. На место выехали 22 человека личного состава, в тушении пожара задействованы десять единиц техники, - рассказали в экстренном ведомстве.

В охваченном огнем здании пожарные обнаружили тело женщины, ее личность еще предстоит установить. Также от пламени и едкого дыма пострадал мужчина, ему понадобилась медицинская помощь.

В 13.41, буквально через три минуты пожар был локализован на площади в 20 квадратных метров. Борьбу с ним продолжали больше часа.

- В 14.49 пожар был полностью ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС спустя час после локализации пламени.

Напомним, ранее пожар начался на улице 14-я Линия. Вызов дежурному поступил в 10.48. Возгоранию присвоили первый ранг, и к 11.36 пламя удалось локализовать на70 квадратных метрах в нежилом доме и 35 "квадратах" в жилом.

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