Пожар на 15-й Линии в Ростове полностью потушили, выгорело два дома

Информации о пострадавших не поступало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар на 15-й Линии в Ростове-на-Дону полностью потушили. Об этом днем 12 сентября сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Ликвидацию горения объявили в 13:12 на той же площади, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, пожар в частном секторе на территории Нахичевани вспыхнул сегодня, 12 сентября. Вызов в экстренную службу поступил около 10:48, в 11:05 возгоранию присвоили 1 ранг. В 11:36 распространение огня было локализовано, после этого тушение продолжилось.

Ранее сообщалось, что во время пожара выгорел нежилой дом на площади в 70 кв. метров и жилая постройка на площади в 35 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

Добавим, на месте происшествия было задействовано 33 человека и 10 единиц техники, от МЧС - 22 человека и 6 единиц техники.

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