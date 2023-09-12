На 15-й Линии в Ростове-на-Дону вспыхнул частный дом, ведется тушение

В Ростове горит частный дом на площади в 45 кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону, на территории Нахичевани, вспыхнул частный дом. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщают очевидцы. По словам людей, огонь разгорелся на 15-й Линии.

Судя по видео в соцсетях, сильный дым столбом сейчас поднимается вверх, он полностью охватил одноэтажную постройку. По всей видимости, пламя бушует внутри дома.

Происшествие уже прокомментировали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов на 15-ю Линию, 82 поступил в 10:48. Горит частный дом на площади в 45 кв. метров. В 11:05 возгоранию присвоили 1 ранг опасности. На месте задействовали 33 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 22 человек и 6 спецмашин. Информации о пострадавших не поступало, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Судя по данным сервиса «Яндек. Карты», пламя разгорелось в частном секторе. Дома находятся в опасной близости от горящего здания.

Напомним, за последнее время в Ростовской области участились пожары в частных домах. Например, 11 сентября в Шахтах при пожаре погибла годовалая девочка, а сегодня утром стало известно о гибели 12-летнего мальчика в Азовском районе.

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