В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 12-летний мальчик

Огонь за считанные минуты охватил жилье. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Азовском районе при пожаре в частном доме погиб школьник. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 11 сентября в селе Александровка.

По предварительной информации, жилье начало полыхать около 23 часов. В момент пожара вся семья находилась в доме. Родители и трое детей в одной комнате, а 12- летний мальчик в другой. Буквально за считанные минуты пламя охватило дом. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Площадь пожара составляла 35 квадратных метров жилья. Полностью потушить дом удалось за несколько часов. Родители и трое детей спаслись из горящего жилья. Вызволить из пожара 12-летнего мальчика не удалось. Причина ЧП -неосторожное обращение с огнем при использовании восковой свечи.

На месте тушения работали пять спасателей и две спецмашины.

Напомним, что 11 сентября в Шахтах во время пожара в частном доме погибла годовалая девочка.

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