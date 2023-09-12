В Шахтах после гибели годовалой девочки при пожаре возбудили уголовное дело

Следователь уже осмотрел место происшествия, назначены экспертизы. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Шахтах Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели годовалой девочки при пожаре. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба управления СК России по региону.

- С целью выяснения обстоятельств случившегося завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Место происшествия уже осмотрели, назначены экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, трагедия произошла вчера, 11 сентября. Огонь вспыхнул в частном доме. В момент возгорания в помещении находились 3-летний мальчик и годовалая девочка. Старшему ребенку удалось выбежать на улицу, младшая малышка погибла, ее тело нашли после того, как пожар был потушен.

Напомним, ранее в МЧС сообщали, что постройка полыхала на улице Милиционной. Вызов поступил в 16:32, все потушили в 16:51 на площади 12 кв. метров. По одной из версий, огонь разгорелся из-за шалости 3-летнего мальчика.

Добавим, рано утром 12 сентября, то есть сегодня, произошло еще одно похожее происшествие. В этом случае при пожар в частном доме унес жизнь 12-летнего ребенка.

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