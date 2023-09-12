На 15-Линии в Ростове огонь охватил два дома, пожар уже локализован

Пламя охватило жилую и нежилую постройку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 15-линии в Ростове-на-Дону огнем оказались охвачены два дома. К этому моменту горение уже локализовали, тушение продолжается. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

- В 11:36 объявили локализацию горения. На территории нежилого дома пламя прошло 70 кв. метров, в жилой постройке выгорело 35 кв. метров, - рассказала представитель ведомства.

Напомним, пожар в Нахичевани вспыхнул сегодня, 12 сентября. Люди вызвали помощь около 10:48, в 11:05 возгоранию присвоили 1 ранг. На месте происшествия задействовали 33 человека и 10 единиц техники, от МЧС - 22 человека и 6 единиц техники.

Добавим, информации о пострадавших не поступало.

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