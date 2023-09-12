Мост через Средний Егорлык в Ростовской области собираются сдать до ноября

Работы на объекте ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ремонт моста через реку Средний Егорлык планируют завершить до 15 ноября 2023 года. Информацию об этом опубликовали на сайте донского Минтранса.

- Протяженность участка - 68 погонных метров, ширина покрытия - 10 метров. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - говорится в сообщении.

Речь идет о мостовом сооружении на трассе Котельниково - Зимовники - Сальск. Сейчас на объекте выравнивают полотно проезжей части.

Про итогам работ на мосту должны уложить бетонное покрытие, обновить конусы моста и заменить барьерное ограждение.

Добавим, в 2023 году по национальному проекту собираются привести в порядок еще три моста, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Багаевском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова-на-Дону отказались от проекта жилой застройки «Орбитальная-2»

Проект застройки «Орбитальная-2» в Ростове-на-Дону отменили (подробности)