Квоту на вылов креветки в Азовском море увеличили для рыбаков Ростовской области

Раньше креветку добывали только ручными сачками и волокушами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области с ростом солености Азовского моря начали фиксировать увеличение численности черноморской креветки. Уже сейчас ее запасы в морской акватории превышают тысячу тонн, сообщают в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.

Благодаря увеличению популяции водных ракообразных уровень разрешенного вылова достиг рекордных 327 тонн. Также были внесены изменения в правила добычи.

- Раньше креветку добывали только ручными сачками и волокушами. В 2023 году сняли ограничения на прилов в мелкоячейные ставные сети при промысле других видов. Кроме того, теперь можно пользоваться каравками и подъемными ловушками, - рассказал сотрудник АзНИРХа Валерий Чубуков.

В середине августа в Азовском море выловили более 200 тонн креветки, и это еще не предел, так как охоту на указанный вид будет открыт до конца года. В случае благоприятной погоды объемы добычи могут достигнуть 300 тонн.

Напомним, после вхождения новых территорий в состав России азовский бассейн стал внутрироссийской территорией. Следовательно, украинская квота могла быть фактически передана ростовским, кубанским и крымским рыбакам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области вырос уровень солености Азовского моря

Азовское море в Ростовской области стало более соленым, а число креветок увеличилось (подробности)