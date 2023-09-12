В Ростове-на-Дону под угрозой оказались дома-близнецы Кушнарева

Речь идет об архитектурном ансамбле на улице Социалистической Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону дома-близнецы Якова Кушнарева оказались под угрозой. Об этом сегодня, 12 сентября, заявили активисты-градозащитники в группе VK «Несносный город».

- Сильно обеспокоены судьбой двух ценных для Ростова домов на Социалистической, 114. Строительство многоэтажки рядом с этим ансамблем идет полным ходом. Опасаемся, что дома могут разрушиться окончательно, - пояснили ростовчане.

Специалисты отметили, что одна из построек находится «в более-менее приличном состоянии», но другому дому «требуется гидроизоляция фундамента».

Сообщается, что в 2022 году госэкспертиза признала домовладения Кушнарева объектом культурного наследия регионального значения. Однако эти изменения так и не внесли в специальный реестр.

- Отправили первый запрос о причине отказа внесения в реестр. В письме нам объяснили, что отправили акт экспертизы на доработку. Прошло больше года, и мы направили новое обращение, - говорится в группе «Несносный город».

Градозащитники надеются, что ситуацию рассмотрят, а также параллельно намерены поднять вопрос о проведении противоаварийных работ.

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