Власти Ростова позволили распланировать 300 га на Левом берегу Дона

Проект планировки должны разработать в течение 12 месяцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону разрешили выполнить планировку и межевание территории левобережья площадью 299,19 га. Постановление об этом с подписью главы администрации города Алексея Логвиненко опубликовали на сайте мэрии.

Речь идет об участке в границах Пойменной - Восточного шоссе - административной границы городского округа Ростова-на-Дону и полосы отвода железной дороги.

Распланировать указанный объект на собственные средства должна компания «Проект-С-23». На выполнение работ отвели 12 месяцев. Итоговый проект рассмотрят в департаменте архитектуры Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее в донской столице отказались от проекта жилой застройки «Орбитальная-2».

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