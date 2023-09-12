В Ростовской области обнаружили около трех тонн рыбы неизвестного происхождения

Какого качества были лещ, вобла, густера, красноперка, теперь понять сложно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприятие Ростовской области распространяло рыбу без входящих ветеринарных сопроводительных документов. Это стало очевидным в результате мониторинга данных информационной системы «Меркурий». Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора.

- Уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта оформлены акты «инвентаризации», в результате которых была добавлена вяленая рыбная продукция (лещ, вобла, густера, красноперка) общим весом 2,8 тонны без информации о входящих ветеринарных сопроводительных документах, – прокомментировали в ведомстве.

Рыбная продукция неизвестного происхождения стала распространяться среди потребителей, и это являются нарушением Ветеринарных правил.

В результате регистрацию компании в системе «Меркурий» приостановили, а все необходимые сведения направили в правоохранительные органы и областную природоохранную прокуратуру. Таким образом необходимые меры реагирования приняты.

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