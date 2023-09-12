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НовостиОбщество12 сентября 2023 14:18

В Ростовской области обнаружили около трех тонн рыбы неизвестного происхождения

Факт нарушения помог установить мониторинг данных информационной системы «Меркурий»
Екатерина ЖУКОВА
Какого качества были лещ, вобла, густера, красноперка, теперь понять сложно.

Какого качества были лещ, вобла, густера, красноперка, теперь понять сложно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприятие Ростовской области распространяло рыбу без входящих ветеринарных сопроводительных документов. Это стало очевидным в результате мониторинга данных информационной системы «Меркурий». Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора.

- Уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта оформлены акты «инвентаризации», в результате которых была добавлена вяленая рыбная продукция (лещ, вобла, густера, красноперка) общим весом 2,8 тонны без информации о входящих ветеринарных сопроводительных документах, – прокомментировали в ведомстве.

Рыбная продукция неизвестного происхождения стала распространяться среди потребителей, и это являются нарушением Ветеринарных правил.

В результате регистрацию компании в системе «Меркурий» приостановили, а все необходимые сведения направили в правоохранительные органы и областную природоохранную прокуратуру. Таким образом необходимые меры реагирования приняты.

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