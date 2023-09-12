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НовостиОбщество12 сентября 2023 14:42

В Ростове с конца лета разыскивают пропавшего пенсионера

В Ростове-на-Дону с 30 августа разыскивают 71-летнего мужчину
Лейла МИРИШОВА
Мужчину разыскивают с 30 августа. Фото "ЛизаАлерт"

Мужчину разыскивают с 30 августа. Фото "ЛизаАлерт"

В Ростове с конца лета разыскивают пропавшего пенсионера. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Николай Мясников не выходит на связь с родственниками с 30 августа. Мужчина в тот день вышел из дома и скрылся в неизвестном направлении. Близкие искали пенсионера самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики несколько недель прочесывают все близлежащие районы и улицы города.

Мужчина ростом - около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Во что был одет пенсионер - неизвестно.

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