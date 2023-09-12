Аналитики назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в Ростовской области

Больше всего платить были готовы менеджеру по продажам сельхозтехники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове-на-Дону оказались связаны с продажами и перевозками. Об говорится в сентябрьском исследовании аналитиков портала SuperJob.

Так, в первый месяц осени один из работодателей был готов платить менеджеру по продажам сельхозтехники до 150 тысяч рублей. Специалисту также обещали корпоративную мобильную связь.

Второе и третье место рейтинга заняли водители категории «Е». Два сотрудника требовались в сети гипермаркетов и на предприятие по перевозке сельхозтехники. Работникам предлагали оплату от 100 тысяч до 102 и 144 тысяч рублей. В торговой сети также сулили гибкий график, доплаты и скидки.

Четвертой по сумме оплаты труда стала вакансия менеджера по продажам промышленного оборудования. Сумму заработной платы в этом случае обозначали в пределах от 90 до 150 тысяч рублей.

Закрыла рейтинг должность сервисного инженера по обслуживанию оборудования связи и навигации на судах. Кандидату предлагали до 90 тысяч рублей, корпоративный автомобиль, топливную карту, полис ДМС и абонемент в спортивный зал.

Добавим, высокие зарплаты также отметили в сферах оптовых продаж, строительства, производства, финансов, транспортно-логистической отрасли, услуг, здравоохранения и IT.

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