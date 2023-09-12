Кража телефона грозит дончанину четырьмя годами лишения свободы

Полицейские быстро обнаружили нарушителя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове по горячим следам полицейские раскрыли преступление, когда мужчина воспользовался невнимательностью прохожего и завладел его телефоном. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по СКФО.

- В дежурную часть Ростовского линейного управления МВД России на транспорте с заявлением обратился 47-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что находился возле кафе на привокзальной площади и обнаружил пропажу своего сотового телефона. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей, – прокомментировали в управлении.

Подозреваемого быстро установили и задержали. Им является мужчина 24 лет. Он воспользовался рассеянностью хозяина телефона и тихонько достал вещь из кармана.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в грабеже. Если вина мужчины будет доказана, он может лишиться свободы сроком до четырех лет.

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