В честь юбилея Таганрога презентовали почтовый штемпель и дизайнерские открытки

Мероприятие провели Петровском сквере. Фото: сайт администрации Таганрога

12 сентября к 325-летию Таганрога презентовали специальный переводной почтовый штемпель, а также 4 тысячи дизайнерских открыток с символами и памятниками архитектуры города, сообщают местные власти.

- На штемпеле с переводной датой изобразили два якоря и Меркуриев жезл, элемент герба и надпись «Таганрог 325 лет». На открытках напечатали дворец Алфераки, символы города, портрет известного Чехова и памятник Раневской, - говорится на сайте мэрии.

Первыми оттиск штемпеля на открытках поставили глава администрации Таганрога Андрей Фатеев и замдиректора УФПС региона Почты России Татьяна Грязнова.

Штемпель до конца года будет находиться в центральном почтовом отделении Таганрога на улице Фрунзе.

Добавим, сегодня в честь Дня города таганрожцы провели торжественную литургию, возложили цветы к памятнику Петру I и открыли международный театральный фестиваль «На родине Чехова».

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