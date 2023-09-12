17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Ростове-на-Дону

На проезжей части столкнулись иномарка Kia и мотоцикл. Фото: управление Госавтоинспекции

В Ростове-на-Дону после ДТП с иномаркой пострадал 17-летний мотоциклист. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 14:25 на улице Погодина. Предварительно, 67-летний владелец Kia, двигаясь в сторону Ларина, не предоставил преимущество двхколесному транспорту.

Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно следить за скоростью и дистанцией.

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