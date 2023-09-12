В Ростовскую область 6 октября прибудет первое судно «Валдай»

В Ростовскую область в начале октября доставят первое судно на подводных крыльях. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовскую область 6 доставят первое судно « Валдай». Об этом сообщили на сайте регионального правительства 12 сентября.

Согласно опубликованной информации, первые испытания судна пройдут 29 сентября. Поставка «Валдая» компании «Дон» запланирована на 6 октября. Второе такое же судно прибудет на территорию Ростовской области до конца 2023 года.

- По решению губернатора Василия Голубева из областного бюджета судоходной пассажирской компании «Дон» направлена целевая субсидия в размере 334 млн рублей, - сообщили в региональном правительстве.

Отметим, что судна изготавливаются в Нижегородском центральном конструкторском бюро по производству судов на подводных крыльях им. Алексеева. Каждый «Валдай» сможет перевозить до 40 человек.

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