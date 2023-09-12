В Таганроге накануне Дня города прошел праздничный концерт

На праздничном мероприятии вручили награды лучшим сотрудникам медицины, образования и культуры. Фото: правительство Ростовской области

В Таганроге накануне Дня города состоялся праздничный концерт. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Мероприятие прошло в театре им.Чехова. В зале театра собрались почетные граждане, депутаты, работники культуры, образования, здравоохранения, молодежь.

В правительстве отметили, что сегодня Таганрог занимает особое место. Главная задача – это превратить его в привлекательное место для туристов.

На праздничном мероприятии вручили награды лучшим сотрудникам медицины, образования и культуры. За 13 лет Чеховской премии были удостоены 121 человек.

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