В Ростове жители попросили заменить погибшие деревья на улице Малиновского

Деревья находятся в плачевном состоянии. Фото: сайт благоустройства города Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону местные жители попросили заменить погибшие деревья на улице Малиновского. Соответствующая информация появилась на сайте благоустройства города.
Ростовчане опубликовали обращение, где сообщили, что спустя год на указанной территории так и не вернули деревья, которые вырубили во время строительства моста. На их месте высадили рябины и туи, которые не прижились.
- Просим заняться вопрос благоустройства зеленых насаждений на участке Малиновского от моста и до издательской ул. по Малиновского, - обратились жители.
На сайте благоустройства города сообщили, что с жалобой уже работают специалисты.
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