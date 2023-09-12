В Ростове жители попросили заменить погибшие деревья на улице Малиновского

Деревья находятся в плачевном состоянии. Фото: сайт благоустройства города Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону местные жители попросили заменить погибшие деревья на улице Малиновского. Соответствующая информация появилась на сайте благоустройства города.

Ростовчане опубликовали обращение, где сообщили, что спустя год на указанной территории так и не вернули деревья, которые вырубили во время строительства моста. На их месте высадили рябины и туи, которые не прижились.

- Просим заняться вопрос благоустройства зеленых насаждений на участке Малиновского от моста и до издательской ул. по Малиновского, - обратились жители.

На сайте благоустройства города сообщили, что с жалобой уже работают специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пострадают зайцы и суслики»: чем грозит засуха в Ростовской области животным и урожаю

Как повлияет засуха на урожай Ростовской области, рассказали эксперты (подробнее)