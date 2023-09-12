«Пострадают зайцы и суслики»: чем грозит засуха в Ростовской области животным и урожаю

Засуху усугубляет обмеление Дона и уменьшение количества орошаемых земель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых районах Ростовской области эксперты отмечают неблагоприятные погодные условия для сельскохозяйственных культур, а МЧС все время сообщает о чрезвычайной пожароопасности.

Как сообщают в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Боковском и Морозовском районах началась почвенная засуха, а в Сальском – атмосферная. Засуху также зафиксировали в некоторых районах Калмыкии, Ставропольском крае и Адыгее. Насколько опасна эта ситуация, в радио-эфире на 89,8 FM «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» рассказала ростовский эколог Ирина Черкашина.

ЗАКОНОМЕРНО, НО ТЯЖЕЛО

- В некоторых территориях не было дождей больше месяца, поэтому засуха – это закономерное природное явление. И оно характерно для нашей степной природной зоны. Особенно на юго-востоке, где полупустынная территория, – прокомментировала Ирина Федоровна. - В период засухи у растений нарушается водный баланс. И здесь все понятно: влаги недостает, испарение усиливается, и долго нет дождя. Растения увядают или гибнут.

Кстати, в Ростовской области испарения почвы и воздуха преобладают над количеством поступления осадков в землю. Но, в целом, глинистые почвы дольше держат влагу. Зато в песчаных почвах корневая система быстрее выхватывает ту влагу, которая туда поступает. И, безусловно, наши растения привычны к таким условиям. Другое дело – аграрные культуры, и здесь все уже зависит от того, что где высажено.

Однако в любом случае атмосферная засуха предшествует почвенной. Она связана с высокими температурами и низкой влажностью воздуха. Когда последняя 40% и ниже, начинают страдать листовая пластинка, а потом и корень. Засуху усиливает ветер.

ПОСТРАДАЕТ ПОДСОЛНЕЧНИК

По словам специалиста, Морозовский и Боковский районы – правобережные, там влажность выше. А вот для Сальского района характерны ветры и суховеи. Они сильно иссушают воздух. От этого страдает и Ремонтненский район, и Зимовниковский. Недаром в этих территориях мало сеют, в них преобладают пастбища.

А вот Сальский район — житница региона. Но пшеницу там уже собрали, и засуха на этой территории не так страшна, тем более что овощи в этом районе не высаживают. Их выращиванием занимаются в поймах, в Багаевском, Семикаракорском районах, где влажнее воздух. От засухи может страдать и подсолнечник, особенно, если его позже посадили.

– Я катастрофы в происходящем не вижу. У нас два месяца лили дожди, это характерно для потепления климата. Большая часть стекала в реки, а не попадала в почву. К тому же засуху усугубляет обмеление Дона и уменьшение количества орошаемых земель. Но, повторяю, катастрофы точно не будет.

ЖИВОТНЫЕ МОГУТ НЕ ПРОСНУТЬСЯ

В свою очередь в эфире радио «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» кандидат биологических наук Александр Липкович, рассказал, как на засуху реагируют животные:

- Дикие животные степей к засухам привычны. Если разделять зверей и птиц, то последние имеют возможность маневра. Могут перелетать, тем более что сейчас осень — период миграции. Крупные животные тоже могут мигрировать. Что же касается мелких, то им тяжело. Но, например, суслики, которых почти не осталось, уже впали в спячку. Для них, как и для сурков, сигналом перейти в спящее состояние становится сухость корма.

Если вдруг отрастает молодая сочная травка, суслики могут выйти покормиться и позже лечь, в октябре. Если же засуха продолжается, то летняя спячка может перейти в зимнюю. Это не очень хорошо. Животные не наберут достаточно жира, и не все выйдут из своих нор с наступлением тепла.

Пресмыкающиеся к засухе приспособлены. Они, как правило, живут возле воды. Если же водоемы пересыхают, могут перемещаться в поисках новых источников влаги. К сожалению, воду в процессе миграции они находят не всегда и гибнут.

В засуху, скорее всего, пострадают зайцы. У них рождается молодняк (за сезон у зайцев бывает несколько пометов, - прим. авт.), и животным может не хватать сочного корма.

А вот, например, хищник лисица-корсар получает влагу вместе с едой. И зверек может долго не пить. Хотя засуха, в целом, для животных явление тяжелое.

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