В нескольких районах Ростовской области зафиксировали засуху

В некоторых районах донского края зафиксировали засуху Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в нескольких районах для сельскохозяйственных культур возникли неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Боковском и Морозовском районах — почвенная засуха, а в Сальском — атмосферная.

Также засуху зафиксировали в некоторых районах Калмыкии, Ставропольского края и в Адыгее.

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