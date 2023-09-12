Власти Ростова прокомментировали появление кабанов в городе

Ростовчане надеются, что правоохранителям удастся их поймать.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Власти Ростова-на-Дону прокомментировали появление кабанов на улицах города. Сейчас парнокопытных разыскивает полиция. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.
Отметим, что кабаны успели всполошить жителей Сельмаша. Они гоняли собак, напугали детей на площадке, повредили забор в парке Островского, а один из успел попасть под машину. Где сейчас находятся трое «дебоширов» пока неизвестно. Ростовчане надеются, что правоохранителям удастся их поймать.
- Просим соблюдать осторожность, помните, что подходить близко к диким животным опасно для ваших жизни и здоровья, - написала Мария Петрова.
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