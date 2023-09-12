В Ростове осудили мужчину, убившего хозяйку съемной квартиры

Суд приговорил мужчину к 11,5 годам колонии строгого режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудили мужчину, который убил хозяйку съемной квартиры. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 12 сентября.

По данным следствия, в апреле текущего года 35-летний мужчина через сайт объявлений связался с хозяйкой съемного жилья. Они договорили о встрече в квартире в Советском районе города. Во время осмотра жилья между мужчиной и 52-летней хозяйкой возник спор. Разъяренный мужчина неожиданно взял шнурок и начал душить женщину, затем несколько раз ударил ее ножом в шею. От полученных травм ростовчанка скончалась на месте. После чего, тот украл ее мобильный телефон и скрылся. Правоохранители задержали его в тот же день. В отношении него возбудили дело по статьям «Убийство» и «Кража».

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к 11,5 годам колонии строгого режима.

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