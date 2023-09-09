В Ростове суд арестовал мужчину, ранившего из травмата бойца СВО в Батайске

Суд арестовал до 30 октября мужчину, которого обвиняют в стрельбе в участника СВО. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу, 8 сентября, принял решение об аресте до 30 октября 2023 года мужчины, которого обвиняют в стрельбе из травмата в бойца СВО в Батайске. Информацию об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Накануне стало известно о задержании мужчины. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений».

Напомним, третьего сентября поздно ночью в Батайске несколько неизвестных избили вернувшегося из зоны проведения спецоперации военнослужащего. Также в пострадавшего стреляли из травматического пистолета. Изначально говорилось о следах 12 пуль, но в сообщении суда уточняется — было выпущено 14 пуль.

Если вина арестованного будет доказана в суде, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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