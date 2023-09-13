В Ростове вторую неделю ищут 31-летнего мужчину, без вести пропавшего

На звонки и сообщения мужчина не отвечает. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают мужчину, пропавшего без вести. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», от 31-летнего Павла Питкина нет вестей вторую неделю.

Горожанам ушел из дома 4 сентября. С тех пор он так и не вернулся. На звонки и сообщения мужчина не отвечает. Родные пытались найти его самостоятельно, но поиски не увенчались успехом.

В отчаянии родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Предположительно, Павел может находиться в другом городе или районе Ростовской области. Поэтому добровольцы и правоохранители разыскивают его по всему региону.

Пропавший - худой мужчина среднего роста (171 сантиметр) с темно-кашатановыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нем была синяя джинсовка, такого же цвета джинсы и ярко-оранжевые кроссовки.

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