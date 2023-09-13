Ограничение на пребывание граждан в лесах продлили в Ростовской области

В Ростовской области режим ограничения на пребывание в лесах продлили до 2 октября 2023 года. В указанный период никому, кроме пожарных и патрульных, нельзя заезжать на территорию рощ и лесных участков, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

- В случае необходимости, если сохранится пожароопасность, ограничения могут продлить, - добавили в ведомстве.

Жителям Дона напоминают: в 90 % случаев виновником ландшафтных и лесных пожаров становится именно человек. На природе следует придерживаться правил безопасности, в том числе нельзя бросать окурки, палить костры и выжигать траву.

Если вы заметите возгорание в районе рощ и посадок, нужно сразу же звонить по телефону горячей линии лесной охраны или в службу «112».

АЛЛО!

Телефон горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00;

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