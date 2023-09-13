Президент подарил 9-класснице из Ростова-на-Дону ключ управления пуском ракеты

Владимир Путин встретился с ростовчанкой Марией Андреевой. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Президент Владимир Путин в ходе посещения космодрома «Восточный» встретился с 9-классницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает сайт Кремля.

Глава государства отметил талантливую школьницу еще во время открытого урока, который состоялся в начале осени. Теперь же Владимир Путин подарил девочке ключ управления пуском ракеты. Кроме того, юная ростовчанка получила макет «Союза» и благодарность за вклад в науку.

Президент также пригласил школьницу посетить запуск корабля «Союз МС-24», который должен состояться 15 сентября на Байконуре.

Напомним, речь идет об ученице Классического лицея № 1 Ростова-на-Дону. Девочка была участницей открытого урока «Разговор о важном», который президент страны провел 1 сентября. Тогда ростовчанка рассказала о своем увлечении спутникостроением и предложила разработать образовательные программы для школьников на предприятиях «Роскосмоса». Владимир Путин поддержал эту идею.

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